BAYİLERDE ARAÇ BULAMAYANLAR İKİNCİ EL ARAÇ PAZARINA YÖNELDİ

MATRAH düzenlemesi sonrası otomobil satış bayilerine gidenler elleri boş kalınca ikinci el araç pazarlarına yöneldi. Rami'deki ikinci el otomobil pazarında yoğunluk yaşandı.

ÖTV matrah düzenlemesi 24 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre, otomobillerde ÖTV matrah limiti artırıldı. 1600 CC altı araçlarda alt limit 184 bin TL oldu. Sıfır otomobil alma umuduyla bayilere gidenler araç olmadığını öğrenince, ikinci el otomobillere yöneldi. Matrah düzenlemesiyle kısa bir süre durgunluk yaşayan ikinci el otomobil piyasası yeniden hareketlendi. Rami Açık Oto Pazarı'nda dün yoğunluk gözlenirken, araç fiyatlarının arttığı dikkat çekti.

"OLMAYAN ARABANIN İNDİRİMİ GELDİ"

Oto galeri sahibi Reşat Melekoğlu, matrah düzenlenmesini kapsayan otomobillerin piyasada olmadığını belirterek, "Ufak motorlara gelen bir vergi düzenlemesi, aslında bir ÖTV indirimi değil. Matrah arttırımı 1000 motorlara gelen indirim. İndirim geldi ama, ekstra zam da geldi. Olmayan arabanın indiriminden bahsediyoruz. Bugün bayiye gittiğiniz zaman araba bulabiliyor musunuz? Nasıl bir indirim olacak? Araba olacak ki öyle indirim olacak. Eskiden nasıldı? Kasım-Aralık ayları gelince bayiler indirim var diye bağırıyordu. Bugün bir bayiye gidiyorsunuz araç yok. Yılbaşından sonra araçlara bayağı bir zam gelecek. İkinci elde fiyatlar dolayısıyla yukarı doğru çıktı. Araba olmadığı için fiyatlar daha çok artacak. Matrah düzenlemesinden sonra vatandaş gelip sorular soruyor. İndirim bekliyorlar ama, olmayan arabanın indirimi nasıl olacak?" diye konuştu.

"BAYİLERDE YENİ ARAÇ YOK"

Oto galeri sahibi Taştan Işık ise, ikinci el otomobil fiyatlarının arttığını ifade ederek, "Bir talep oldu ama, şu an bayilerde yeni araç yok. Müşteri gittiğinde geri dönüyor. Zam olacağı söyleniyor ama, fiyatlar yerinde durmuyor. Olmayan ürün için artış olur. Bayi şu tarihte gelecek diyor ama, zaman ve fiyat belli değil" dedi.

"İNDİRİM GÖZÜKMÜYOR"

Bayiden eli boş dönen Şenol Durmaz, "İnternetten duyup geldik. Fiyatlar yansıdı mı diye pazara geldik. Şu an indirim gözükmüyor. Aracımızı sattık, yeni araç almak artık çok zor. İnşallah fiyatlar düşer" diye konuştu.

Kamil Dikmen ise "Fiyatlar düşecek diyorlardı ama, düşüş yok. Bayilere baktık ama, araç yok. ya 3 ay sonra ya da 1 sene sonra araç gelecek. Geldiği zaman fiyatı da artacak. Buna bir el atılsın" dedi.