Bayhan, Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde Coşkulu Bir Konser Veren

Şarkıcı Bayhan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi.

Nevruz Parkı'nda düzenlenen festivalde sahne alan Bayhan, hayranlarıyla buluştu.

Sanatçı, "Tiryakinim", "Seninle Olmak Var Ya", "Ah İstanbul" gibi sevilen şarkıların yanı sıra seslendirdiği hareketli türküler de izleyicileri coşturdu.

Bayhan, konuşmasında, "Kültür Yolu Festivali bu sene bizi sizlerle buluşturdu. Diyarbakır'da olmaktan çok gururluyum. Diyarbakır'daki ilk halk konserim. Çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.