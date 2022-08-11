Baygın halde bulunan ayıya isim aranıyor (2)

Ayının bulunduğu sırada çekilen görüntüleri DÜZCE - Düzce'nin Yığılca ilçesinde baygın halde bulunan ayı tedavi sürecinin ardından doğaya salınacak.

Bu arada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sosyal medyadan yapılan paylaşımda da, "Düzce'de bitkin halde bulunan yavru boz ayımızın sağlık durumu iyi, ekiplerimiz tedavisine devam ediyor. Balın dozunu kaçıran sevimli "kızımıza" bir isim verelim, adıyla yaşasın" ifadesine yer verildi. (2)