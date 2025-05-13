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Baygın Bulunan Kadın Ambulansla Hastaneye Kaldırıldı

Baygın Bulunan Kadın Ambulansla Hastaneye Kaldırıldı
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Aksaray'da bir otomobilden atılan Ahu T. (44), kaldırım kenarında baygın olarak bulundu. Alkollü olduğu tespit edilen kadın, ambulansla müdahale edildikten sonra yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili polis, sürücüyü bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

AKSARAY'da otomobilden atılan, kaldırım kenarında baygın bulunan Ahu T. (44), ambulansta müdahale edildikten sonra yakınlarına teslim edildi.

Olay, saat 07.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Ahu T., sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobilden kaldırım kenarına atıldı. Sürücü hızla uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alkollü olduğu tespit edilen Ahu T., ambulansta yapılan müdahalesinin ardından çağrılan yakınlarına teslim edildi. Polis, çevredekilerin verdiği plaka üzerinden yola çıkarak, Ahu T.'nin atıldığı otomobilin bulunması için çalışma başlattı.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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