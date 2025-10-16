Haberler

Bayğaralar Suç Örgütüne Yönelik Operasyonda 106 Zanlı Gözaltında

Adana merkezli düzenlenen operasyonda 10 ilde yakalanan 106 zanlıdan 95'i adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adana merkezli 10 ilde Bayğaralar organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 106 zanlıdan 95'i adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 13 Ekim'de 10 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 106 şüpheliden 95'inin işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Polis helikopteri de şüphelilerin otobüsle adliyeye götürülmesi sırasında ekiplere havadan destek sağladı.

Emniyette 11 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bayğaralar organize suç örgütüne yönelik Adana, İzmir, Antalya, İstanbul, Trabzon, Van, Kilis, Bitlis, Ankara ve Kocaeli'deki 403 adrese 800 ekip ve 2 bin personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 106 zanlının yakalandığını bildirmişti. Adreslerde yapılan aramalarda, 4 el yapımı patlayıcı, 27 ruhsatsız tabanca, 3 AK-47 tüfeği, 2 otomatik tabanca, 38 bin 915 uyuşturucu hap ve dijital materyal ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel
