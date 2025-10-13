Haberler

Bayğaralar Operasyonunda 106 Şüpheli Yakalandı

Bayğaralar Operasyonunda 106 Şüpheli Yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 'Bayğaralar' organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 106 şüphelinin yakalandığını ve çok sayıda silah ile uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 10 ilde 'Bayğaralar' organize suç örgütüne yönelik operasyonda 106 şüphelinin yakaladığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana Emniyet Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyonu, sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; elebaşılığını yurt dışında firari Ramazan Bayğara'nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik 10 aydır devam eden çalışmaların ardından operasyon düzenlendi. Adana merkezli İzmir, Antalya, İstanbul, Trabzon, Van, Kilis, Bitlis, Ankara ve Kocaeli olmak üzere 10 ilde 403 adrese yönelik 800 ekip ve 2 bin personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 106 şüpheli yakalandı. Aramalarda 4 el yapımı patlayıcı, 27 ruhsatsız tabanca, 3 AK-47 tüfeği, 2 otomatik tabanca, 38 bin 915 uyuşturucu hap ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler haklarında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Uyuşturucu madde ticareti yapma', 'Silahlı tehdit', 'Mala zarar verme', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', '6136 Sayılı Kanuna muhalefet', 'Nitelikli yağma', 'Haraç' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçları olmak üzere toplam 54 ayrı olaydan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
