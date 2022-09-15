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Bayern Münihli futbolcu Thomas Müller'in evine hırsız girdi

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Bayern Münihli futbolcu Thomas Müller'in evine hırsız girdi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'in oyuncusu Thomas Müller'in evine hırsız girdiği bildirildi.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'in oyuncusu Thomas Müller'in evine hırsız girdiği bildirildi.

Alman medyasında yer alan haberlerde, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'in Barcelona ile oynadığı karşılaşma sırasında Müller'in evine giren hırsızların yaklaşık 500 bin avro değerinde nakit para, mücevher ve değerli eşya çaldığı belirtildi.

Polis, hırsızlık olayını doğrularken zararın 6 haneli bir rakam olduğunu açıkladı.

Polisin, 15 devriye aracı ve bir helikopterle geç saatlere kadar yoğun bir şekilde aramasına rağmen hırsızları yakalayamadığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel

Thomas Müller Bayern Münih Bundesliga Futbol Güncel Haberler

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