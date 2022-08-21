Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bayern Münih, deplasmanda Bochum'u farklı yenerek 3'te 3 yaptı

Bayern Münih, deplasmanda Bochum'u farklı yenerek 3'te 3 yaptı

Güncel Haberler

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga'da) Bayern Münih, deplasmanda Bochum'u 7-0 mağlup etti.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde ( Bundesliga'da) Bayern Münih, deplasmanda Bochum'u 7-0 mağlup etti.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 3. haftasında Vonovia Ruhr Stadı'nda Bochum'a konuk oldu.

Bavyera ekibi, 4. dakikada Leroy Sane, 25. dakikada Matthijs de Light, 33. dakikada Kinglsey Coman ve 42. dakikada Sadio Mane'nin golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Bayern Münih, 60. dakikada penaltıdan Mane, 69. dakikada Cristian Gamboa'nın kendi kalesine ve 76. dakikada Serge Gnabry ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 7-0 galip ayrıldı.

Son şampiyon Bayern Münih böylelikle bu sezon ligde oynadığı 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak puanını 9'a çıkardı.

Bochum ise ligdeki üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Bundesliga'da günün diğer karşılaşmada Eintracht Frankfurt, sahasında Köln ile 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel

Bayern Münih Bundesliga Almanya Futbol Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title