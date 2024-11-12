Bayern Münih, 2025'te Çin'i Ziyaret Etmeyi Planlıyor

Bayern Münih Başkan Yardımcısı Michael Diederich, kulübün Çin ve futboluna olan ilgisinin altını çizerek kulübün Dünya Karması Gençlik Programı'nın 2025 yılında Çin'i ziyaret edebileceğini belirtti.

Liu Yang, Yuan Hengrui ve Oliver Trust

BERLİN, 12 Kasım (Xinhua) -- Bayern Münih Başkan Yardımcısı Michael Diederich, Çin'in kulüp için en önemli pazarlardan biri olduğunu söyledi.

Almanya'nın rekor sayıda şampiyonluğu olan kulübün aynı zamanda CEO'su olan 59 yaşındaki Diederich, Xinhua ile yaptığı söyleşide, Bayern'in, Çin'deki varlığını sürdürüp Çinli ortaklarla yoğun işbirliklerine devam edeceğini belirtti.

Diederich, "Yeni yetenekler bulmak için uluslararası pazarları sürekli araştırıyoruz, bu yüzden Çin'e ve futboluna büyük ilgi duyuyoruz" dedi.

Kulübün Çin'e düzenlediği son yıllık yaz turnesinin 2017'de gerçekleştirildiğini belirten yetkili, Bayern Dünya Karması Gençlik Programı'nın 2025'te Çin'i ziyaret etmesinin beklendiğini söyledi.

Diederich, "2017 yılında Çin'de düzenlenen ve çok keyif aldığım yaz turuna katıldığımı hatırlıyorum. O sırada denetim kurulu üyesiydim ve Çin'deki tura ortak olarak katıldım. Gelecek yıl dünya genç futbol takımıyla birlikte oraya gitme planlarımız var" dedi.

Bayern, Shanghai ofisini Kasım ayında yeni bir yere taşıyacak ve Diederich bu yıl Shanghai'ı ikinci kez ziyaret edecek.

Diederich, "Orada meslektaşlarımız var. Onları en son Nisan ayında ziyaret ettim. Çin bizim için çok önemli bir pazar ve bu pazara ilgi duyuyoruz" dedi.

Bayern, Çinli kaleci Liu Shaoziyang ile Aralık 2021'de sözleşme imzaladı ve 2022'de Avusturya Bundesliga kulübü Klagenfurt'a kiraladı. Liu, 2024 yılında Avusturya ikinci lig kulübü SV Horn'a bonservisiyle transfer olarak iki yıllık sözleşme imzaladı.

Diederich, "Dünya genelinde yetenekler arıyoruz. Varsa Çin'den de daha fazla oyuncu almaktan mutluluk duyarız" dedi.