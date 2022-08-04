Bayer, Çin'in İthalat Fuarına 5. Kez Katılacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bayer, Çin'in İthalat Fuarına 5. Kez Katılacak

Bayer, Çin'in İthalat Fuarına 5. Kez Katılacak

SHANGHAİ, 4 Ağustos (Xinhua) -- Yaşam bilimlerinde lider bir şirket olan Bayer, Kasım ayında Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na (CIIE) arka arkaya beşinci kez katılacağını duyurarak Çin pazarına olan sarsılmaz bağlılığını ortaya koydu.

 - Güncelleme:

SHANGHAİ, 4 Ağustos (Xinhua) -- Yaşam bilimlerinde lider bir şirket olan Bayer, Kasım ayında Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na (CIIE) arka arkaya beşinci kez katılacağını duyurarak Çin pazarına olan sarsılmaz bağlılığını ortaya koydu. Alman şirketi, Shanghai kentindeki fuara ilaç, tüketici sağlığı ve mahsul bilimi olmak üzere üç departmandan ürünler getireceğini bildirdi. Bayer, her CIIE'ye sürekli genişleyen bir stant alanıyla katıldı. Gelecek CIIE için Bayer, Çin'deki köklerini bu platformdan yararlanarak derinleştirmeyi umduğunu belirtti.

Şirket, açılmayı ve kazan-kazan işbirliğini savunan platformdan daha fazla yararlanacak. Bayer Greater China Başkanı Zhou Xiaolan, şirketin Çin'in sağlıklı bir ülke, kırsal canlanma, ortak refah ve karbon nötrlüğü girişimlerini gerçekleştirmesine yardımcı olurken Çin'in büyüme fırsatlarını daha iyi paylaşacağını söyledi. Küresel şirketlerin katılmaya hevesli olduğu CIIE'nin beşincisi 5-10 Kasım tarihleri arasında Shanghai kentinde düzenlenecek. 270'ten fazla Fortune Global 500 şirketi ve sektörün önde gelen kuruluşu fuara katılımlarını teyit etti.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Shanghai Bayer Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title