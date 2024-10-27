Bayegan Pendik Satranç Spor Kulübü, 39. Avrupa Satranç Kulüpler Kupası'nda 6. Oldu

Sırbistan'ın Vrnajcka Banja kentinde düzenlenen 39. Avrupa Satranç Kulüpler Kupası müsabakalarına katılan Bayegan Pendik Satranç Spor Kulübü, organizasyonu 6. sırada tamamladı.

Açık kategoride Türkiye ve dünyadan 84 takımın yer aldığı organizasyonda takımın performansını değerlendiren Bayegan Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Bayegan, üstün yetenek ve kararlılıklarını sergileyerek dünya çapında büyük önem taşıyan turnuvada Türkiye'yi temsil eden sporcularla gurur duyduğunu belirterek, "Satranç, yalnızca bir spor değil, aynı zamanda sabır, strateji ve zeka gerektiren bir sanattır." dedi.

Satranç hocalarından Ahmet Aktan, satrançla 2010'dan bu yana hobi olarak ilgilendiğini belirterek, "2017'de Bayegan ile tanışmamızda bu satranç kulübünü kurduk. 2017'de Yöresel Türkiye Kupası'nda 3'üncü olduk. Ardından 2018'de bir üst lige yükseldik. 2024'ün güncel Süper Lig şampiyonuyuz ve bu başarıyla ülkemizi temsilen buraya geldik. Bayegan'ın katkılarıyla bu takım başarıdan başarıya koşuyor. Gönül isterdiki burada da bir kupa alalım ancak ilk turnuvamızdı. Ona rağmen iyi bir başarı elde ettik. 3'üncü ile eş puanda 6'ncı olduk." ifadelerini kullandı.

Takımın bir diğer antrenörü İlhan Akkaya ise turnuvadaki performanslarından memnun olduklarını aktararak, Türkiye'nin satrançtaki başarılarını göstermek istediklerini belirtti.

Sporculardan Emre Can da 18 yaşında milli takıma dahil olduğunu belirterek, "Pendik Satranç Spor Kulübüne bu yıl dahil oldum. İyi bir turnuva geçirdiğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

39. Avrupa Satranç Kulüpler Kupası'nı Çekya kulübü Novy Bor birincilikle tamamladı. Kuzey Makedonya'dan Alkaloid Satranç Kulübü turnuvanın ikincisi olurken, Vados takımı üçüncü sırada yer aldı.

Açık kategorisindeki bir diğer Türk kulübü Türk Hava Yolları ise dördüncü oldu.