Bayburtta Fırtına Minibüse Çatı Parçası Düşürdü

BAYBURT'ta etkili olan fırtına sırasında 4 katlı binanın çatısının bir bölümü uçup, yolcu indiren minibüse çarptı. Çatı parçalarının minibüste hasara neden olduğu, yolcuların kısa süreli panik yaşadığı olay, araç içi kamerasına yansıdı.

Kentte dün etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Şingah Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın çatısının bir bölümü, fırtına sırasında yerinden kopup, yola uçtu. Çevreye savrulan çatı malzemeleri, bu sırada yolcu indirmek için duran dolmuş minibüsünün ön kısmına çarptı. Yolcuların kısa süreli panik yaşadığı minibüste hasara neden olan o anlar, araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolcuların indiği sırada binadan kopan çatının savrularak araca çarptığı, panikle bağıran yolcuların hızla araçtan inerek uzaklaşmaya çalıştığı anlar yer aldı.