Bayburt ve İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Bayburt ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyon sonucunda uyuşturucu madde, silah, para ve diğer malzemeler ele geçirildi.

Bayburt ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte İstanbul ile bağlantılı uyuşturucu ticareti yapıldığı, şüphelilerin kendilerini arayan kişileri alıcılarla buluşturduğu ve bir iş yerinde uyuşturucu satıldığını belirledi.

Bu kapsamda Bayburt ile İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 8 ev, bir iş yeri ve 4 araçta yapılan aramada, 31 gram esrar, 2 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 2 esrar öğütücüsü, 2 ruhsatsız tabanca, 6 cep telefonu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 50 bin lira, 25 bin gümrük kaçağı sigara ile uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik olduğu değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Y, B.Ç, F.D, S.T. ve H.A.M, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

A.Y, B.Ç. ve F.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.T. ve H.A.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.