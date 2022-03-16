Bayburt Valisi Epcim'den endemik bitkileri bilim dünyasına kazandıran Sefalı'ya teşekkür

BAYBURT (AA) - Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, keşfettiği iki bitkiye "Bayburt Sümbülü" ile "Androsace azizsancarii Sefalı" ismini vererek literatüre kazandıran Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Abdurrahman Sefalı'yı ziyaret etti.

Sefalı'nın üniversitedeki çalışma ofisinde bitkileri inceleyen Epcim, Bayburt ismini bilim literatürüne yazdıran başarılı keşifler dolayısıyla Sefalı'ya teşekkür etti.

Sefalı'nın çalışmalarının hem bilim dünyası hem de Bayburt için önemli olduğunu vurgulayan Epcim, Bayburt coğrafyasının keşfedilmeyi bekleyen birçok endemik türe daha ev sahipliği yaptığına inandıklarını söyledi.

Epcim, Sefalı'ya çalışmalarında başarılar dileyerek, "Dağ, taş gezerek Bayburt coğrafyasındaki endemik bitki türlerini ortaya koydu. Türk bilimine, dünya bilimine katkı sundu. Kendisine teşekkür ediyoruz." dedi.

Epcim'e ziyaretinde, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan ile Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül eşlik etti.