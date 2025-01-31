Bayburt Valisi Eldivan, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Eldivan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" karesini seçen Eldivan, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan can", "Haber" kategorisinde ise Barış Seçkin'in "Dış ilişkiler" fotoğrafını tercih etti.

Eldivan, "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule", "Spor" kategorisinde ise Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" fotoğrafını oyladı.

Vali Eldivan, her yıl düzenlenen fotoğraf oylamasında bu yıl da birbirinden değerli karelerin yer aldığını belirterek, köklü bir tarihi olan Anadolu Ajansının düzenlediği oylamaya katılarak destek verdiğini söyledi.