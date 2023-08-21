Bayburt Valisi Eldivan, şehit ailesini ziyaret etti

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, şehit polis Serkan Saka'nın ailesini ziyaret etti.

Eldivan, ziyaret için geldiği Saka'nın Uzungazi Mahallesi'nde ikamet eden aile yakınlarıyla görüştü. Şehidin annesi Songül Saka ile bir süre sohbet eden Eldivan, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Vali Eldivan, göreve başladıktan sonraki ilk ziyaretini şehit ailesine yaparak dualarını almak istediğini söyledi.

Bu vesileyle şehit Serkan Saka'nın ailesine ziyarete geldiğini aktaran Eldivan, şunları kaydetti:

"Aileleri bize şehitlerimizin emanetidir, başımızın tacıdır. Ülkemizi bölmek, birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere karşı ülke olarak yoğun mücadelemiz devam etmektedir. Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz milletimizin her ferdi tarih boyunca sırası geldiğinde vatanı için canını vermekten geri durmamıştır. Bugün bu mücadeleyi ölümüne sürdüren güvenlik kuvvetlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Devletimizin varlığı ve bağımsızlığının, vatanımızın, milletimizin birlik ve beraberliğinin teminatı aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."