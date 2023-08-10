Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Bayburt'un yeni Valisi Mustafa Eldivan oldu. Eldivan, daha önce Çorlu Kaymakamı olarak görev yapıyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Bayburt'un yeni Valisi Mustafa Eldivan oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 57 ile yeni vali ataması yapıldı. Yayımlanan kararnameyle birlikte 2019 yılından beri Bayburt'ta valilik yapan Cüneyt Epcim, Vali-Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirilirken, Çorlu Kaymakamı Mustafa Eldivan ise Bayburt Valiliği'ne atandı.

Mustafa Eldivan kimdir?

1972 yılında Kayseri de doğdu. Ortaöğrenimini İncesu Lisesinde, Lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı.

05.01.1999 da Çorum Kaymakam Adayı olarak görevine başladı. Sırasıyla Mecitözü, Gülnar, Kıbrısçık ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. Dokuz ay süreli mesleki ve lisan eğitimini İngilterenin Nottingham şehrinde Nottingham Üniversitesinde tamamlayan Kaymakam Eldivan, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde "6-7 Eylül Olayları Işığında Türkiye'nin Azınlık Politikası ve Yansımaları" konusunda da yüksek lisans çalışması yaptı. Kemaliye, Doğanşehir, Hacıbektaş, Havran ve Avanos Kaymakamı olarak görev yapan Kaymakam Eldivan, 04.03.2016 tarihli bakanlık onayı ile de Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğini Vekaleten yaptı. İçişleri Bakanlığı'nın: 2016/861 Karar Sayılı kararnamesi ile İller İdaresi Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı görevini yürüttü.

19.08.2017 tarihli 345 sayılı Kararname ile Bağcılar Kaymakamlığı atanarak 26.08.2022 tarihine kadar Bağcılar Kaymakamı olarak görev yaptı.

11.08.2022 tarihli 2022/392 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Çorlu Kaymakamlığına atanan Eldivan, bugün yayımlanan Valiler Kararnamesiyle Bayburt Valisi oldu. - BAYBURT