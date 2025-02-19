Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü
Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Vali Mustafa Eldivan ve Belediye Başkanı Mete Memiş, şehit Bayburt Belediye Başkanı Hafız Süleyman Efendi'yi Ulu Cami bahçesindeki mezarı başında andı.
Protokol üyeleri daha sonra Yukarı Kırzı köyündeki Şehit Kadınlar İffet Anıtı'nı ziyaret etti.
Etkinlikler kapsamında Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi'nde "Ermeni Mezalimi" adlı fotoğraf sergisi açıldı.
Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel