Bayburt-Trabzon kara yolu Salmankaş Geçidi'nde çığ düştü - Haberler

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Bayburt-Trabzon kara yolu Salmankaş Geçidi'nde çığ düştü

AA - Beşir Kelleci - Güncel
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Bayburt-Trabzon kara yolu Salmankaş Geçidi'nde çığ düştü

Bayburt-Trabzon kara yolu Salmankaş Geçidi, çığ sebebiyle bir süre ulaşıma kapalı kaldı.

BAYBURT (AA) - Bayburt- Trabzon kara yolu Salmankaş Geçidi, çığ sebebiyle bir süre ulaşıma kapalı kaldı.

Bayburt ile Trabzon'un Araklı ilçesi güzergahındaki kara yolu, Salmankaş Geçidi mevkisi, çığ sonucu ulaşıma kapandı.

Güzergahta yolculuk yapan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekiplerinin kısa süreli çalışmasının ardından yol, kontrollü ulaşıma açıldı.

AA / Beşir Kelleci - Güncel

Bayburt, Trabzon, Güncel, Haberler

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