Bayburt'tan Çanakkale'ye giden öğrenciler yemekten zehirlendi

BAYBURT'tan Çanakkale'ye şehitlik ziyaretine giden bir grup öğrenci, dönüş yolunda yedikleri yemekten zehirlendi. 20 öğrencil, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde hastaneye kaldırıldı.

Bayburt'tan 33 öğrenci Çanakkale'ye düzenlenen gezi programında şehitlik ve tarihi yerleri ziyaret etti. Ziyaretlerini tamamlayan öğrenciler, dün akşam saatlerinde Bayburt'a otobüsle yola çıkmadan önce Çanakkale İl Gençlik Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan Gençlik Merkezi'nde akşam yemeği yedi. Yemeğin ardından yola çıkan öğrencilerin bazılarında otobüste bulantı, kusma, karın ağrısı ve baş dönmesi şikayeti başladı. Bunun üzerine öğretmenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. Tekirdağ'ın Malkara ilçesi sınırlarında bulunan otobüs, ambulanslar eşliğinde Malkara Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yedikleri yemekten zehirlendikleri iddia edilen 20 öğrenci tedaviye alındı Tedavileri tamamlanan öğrenciler daha sonra taburcu edildi.

Öğrencilerin yediği akşam yemeğinden numune alınarak, incelemeye gönderildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)