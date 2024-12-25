Üye Girişi
Haberler
Türk-İş'ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar
TÜRK-İŞ Başkanı'ndan tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz
Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
Milyonlar merakla bekliyordu! İşte Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
Erdoğan gazetecinin 'Ek zam yapılacak mı?' sorusunu yanıtsız bıraktı
Milyonların merak ettiği soruyu yanıtsız bıraktı
Kazakistan'da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı
Dünya, yolcu uçağı düştükten sonra kaydedilen görüntüyü konuşuyor

Bayburt'taki Tünel Şantiyesi Dereleri Kirletiyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt Group İnşaat'ın Kop Tüneli şantiyesinden gelen kirli atık su, Kop Deresi'ni kirletiyor. Köylüler, hem halk sağlığını tehdit eden durumdan hem de tarımsal faaliyetlerini yapamamaktan şikayetçi.

Bitmeyen tünel çevreyi kirletiyor

Bayburt Group İnşaat'ın tünel şantiyesinden gelen kirli atık su Kop Deresi suyunu kirletiyor

BAYBURT - Erzurum- Bayburt sınırında Bayburt Group İnşaat firması tarafından 12 yıl önce yapımına başlanan Kop Tüneli'nde çalışmalar bir türlü bitmezken, şantiyenin hemen altında bulunan Kop köyünden geçen Kop Deresi'nin suyu, şantiyeden gelen atık suyla kirleniyor. Yıllardır çalışma var denilerek kirletilen su, hem halk sağlığını, hem de hayvan sağlığını tehdit ediyor. Köyde yaşayan vatandaşlar yetkililere çağrıda bulunarak, çevre katliamının son bulmasını istediler.

2012 yılında dönemin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından temeli atılan ve 3 yıl içerisinde tamamlanarak hizmete açılacak vaadinde bulunulan, yapım işi de Bayburt Group tarafından sürdürülen tünelde sözde çalışmalar sürerken, Kop köyü sakinleri şantiyeden gelen kirli, asitli suyun dereye karıştığı iddiasında bulundular. Derede birçok balık çeşidinin yaşadığını, şantiyeden gelen sularla bu balıkların artık barınmadığını savunan köylüler, tarımsal faaliyet yapamadıklarını ifade ettiler. Yıllardır bu şekilde yaşadıklarını, konuyla ilgili bir türlü seslerini duyuramadıklarını belirten köy sakinleri, "Bizim sesimizi artık duysunlar" diyerek, sitem ettiler.

"İnsanları, köyü hiçe saydılar"

Bayburt Grop'un yaptığı su arıtma kuyularının yetersiz olduğunu söyleyen Erkan Tokay isimli vatandaş, "Bayburt Group'un yaptığı su arıtmalarına bakar mısınız? Bunun daha büyüğünü yapabilirdiler. Maliyetten dolayı 3 tane kanalizasyon kuyusu yapmışlar buraya, bunlarla bu suyu arıtmaya çalışıyorlar. Su zaten havuzun dibine çökmeden geçiyor, dereye karışıyor. Bunun daha büyüğünü, daha sistemlisi gerçekten yapılabilirdi. Bu imkansız bir şey değil. İnsanları, köyü hiçe sayarak maliyeti düşürerek bunu yapmışlar. Bunun gibi 10 tane, 20 yapsınlar ama bize zarar vermesinler. Bizim hayvanlarımız yaz boyunca bu suyu içiyor. Her sene bizim burada 3 tane, 5 tane hayvanımız telef oluyor ama kimse bunla ilgilenmiyor çünkü çiftçi gariban" diyerek konuştu.

"Ne fasulye ekebiliyoruz, ne tarlamızı sulayabiliyoruz"

Tarımsal faaliyet yapamadıklarını dile getiren Tokay, Bayburt Group İnşaat firmasının vurdumduymazlığına tepki göstererek, "Bizim hayvanlarımız direkt bu zehiri, bu çamuru içiyor. Bu suya sika, çimento atık gibi birçok şey karışıyor. O yüzden biz de bu işten zarar görüyoruz. Ne fasulye ekebiliyoruz, ne tarla sulayabiliyoruz. Vatandaş çeşme suyuyla, içme suyuyla bahçesini suluyor. O da vatandaşa yetmiyor" dedi. "Biz Bayburt Group'un çalışmasına engel değiliz" diyerek konuşmasını sürdüren Tokay, "Milyonlarca balık vardı, havuzdan artan balık, kaçan balık, alabalık çokça vardı bu suyun içinde ama zehirli sudan ötürü maalesef buradan aşağı sinek bile yaşamıyor. Biz Bayburt Group'un çalışmasına engel değiliz, bizler için yapılıyor bu yollar, bu tüneller ama bunun önlemini almak gerekiyor. Önlemini alacak, kimseye zarar vermeden herkes işini yapacak" ifadelerini kullandı.

"Tarımsal faaliyet yapamıyoruz, hayvanlarımız telef oldu"

Yaz aylarında derenin suyundan içen hayvanların telef olduğu iddasında bulunan Öztürk Aktaş, "Bu derenin suyu önceden temiz akardı. Kırmızı benekli alabalıklarımız vardı. Bayburt Group geldikten sonra buraya karışan sudan dolayı bir tane balığımız kalmadı. Tarımsal faaliyet yapamıyoruz. Hayvanlarımız telef oldu ama hiçbir önlem alınmadı" şeklinde konuştu.

"Bayburt Group'a gücümüz yetmiyor"

Ellerinden geleni yaptıkları halde seslerini bir türlü duyuramadıklarını ifade eden bir diğer vatandaş Habip Arık, yetkililere çağrıda bulunarak, "Bayburt'un Group'un tünel şantiyesinden akan asitli su ve tünelin kirli suyu bizim suyumuzu kirletiyor ve balık yetiştirmemize engel oluyor. Bu sebebiyetten elimizden geldiğince bir şeyler yapsak da Bayburt Group'a gücümüze yetmiyor, bir şey yapamıyoruz. Şu an bir şeyleri paylaşıp suyumuzu kurtartma derdindeyiz. Biz yetkililerden şunu istiyoruz bizi biraz duyun, görün, şu su işini çözün. Arıtma yapıyorlar, arıtmanın arkasındaki havuzun 2-3 günde temizlenmesi gerekirken 2 senedir temizlenmiyor. Kirli su, atık su bizim suyumuza karışıyor. Balık yetiştiremiyoruz, alabalık tesisine yemeğe gidemiyoruz. Aksine biz suçluymuşuz gibi davranıyorlar. Bayburt Group için yapılması gereken ne varsa yapılmasını arz ediyoruz" diye konuştu.

Bayburt'taki Tünel Şantiyesi Dereleri Kirletiyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZNUR DEMİR - Güncel
img

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı
img

Destici asgari ücret için rakam verdi: Acilen bu seviyeye çekilmeli
img

Dünya, yolcu uçağı düştükten sonra kaydedilen görüntüyü konuşuyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkesir'deki fabrika patlamasına ilişkin 10 kişi gözaltına alındı
11 kişinin öldüğü patlamada sorumlular için harekete geçildi
28 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar var
28 ilde yapılan seçim anketinde sürpriz sonuçlar var
Markette alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti
Tuzu kuru profesörün yaptığı asgari ücret yorumuna bakın
Yıldız futbolcunun gol sevincini artık kimse yapamayacak
Barış Alper artık bu sevinci yapamayacak
Türkiye'nin en çok çay tüketen illeri belli oldu! Zirvedeki şehir herkesi şaşırttı
En çok çay tüketen iller belli oldu! Zirvedeki şehir herkesi şaşırttı

Son Dakika Haberleri

GELİNİM MUTFAKTA 25 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 25 Aralık Çarşamba Gelinim Mutfakta kim kazandı? Kadir İpek kimdir? Kadir İpek Twitter olayı nedir? AİLE DESTEK ÖDEMESİ | Aile destek ödemesi 2025 devam edecek mi? Koç erkeği balık kadını uyumlu mudur? Koç erkeği ve Balık kadını ilişkisi nasıl olur? Ret mi red mi? TDK ret nasıl yazılır? Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ile ilgili ne dedi? Erdoğan 2025 Asgari ücret açıklamasında neler söyledi? CANLI ALTIN KURU | 25 ARALIK gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? GRAM ALTIN KAÇ TL? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 25 ARALIK | İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul'un kaç günlük suyu var? A101 26 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU | 26 Aralık A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? HALKA ARZ | Armada Gıda halka arz kaç lot verir? Armada Gıda halka arz katılım endeksine uygun mu? 26 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.