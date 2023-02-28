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Bayburt'taki meslek lisesinde depremzedeler için soba üretimi sürüyor

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Bayburt'taki meslek lisesinde depremzedeler için soba üretimi sürüyor

Bayburt'ta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, deprem bölgesi için soba üretimi gerçekleştiriyor.

Bayburt'ta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, deprem bölgesi için soba üretimi gerçekleştiriyor.

Çoruh Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojileri bölümündeki öğretmen ve öğrenciler, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kurulan çadır kentlerin ihtiyaçları için soba üretiyor.

Okuldaki atölyede temin edilen malzemelerle üretilen sobalar, kamyona yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, üretimin yapıldığı atölyeyi ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Güney, kentteki lise ve halk eğitim merkezlerinin, depremin yaşandığı ilk günden bu yana yaraları sarmak için büyük gayret gösterdiğini belirtti.

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Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Lisesi Kahramanmaraş Bayburt Güncel Haberler

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