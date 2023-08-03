Bayburt'taki derelere 20 bin alabalık yavrusu salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bayburt Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi' kapsamında Trabzon'daki Maçka Altındere Alabalık Yetiştirme ve Üretme İstasyonu'nda üretilen alabalık yavruları kente getirdi. Doğaya salınma aşamasına gelen 20 bin kırımızı benekli alabalık, köylerdeki bazı derelere bırakıldı.