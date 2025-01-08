Bayburt'taki Aile Yaşam Merkezine Kadınların İlgi Artıyor
2016 yılında açılan Bayburt Belediyesinin aile yaşam merkezinde kadınlar sosyal, kültürel ve mesleki eğitim alarak aile yapılarını geliştirmeyi hedefliyor. Merkezde ayrıca sağlık, dini ve güncel konularda konferanslar düzenleniyor.
Bayburt Belediyesinin aile yaşam merkezine kadınlar ilgi gösteriyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2016'da hizmete açılan merkezde kadınların sosyal, kültürel ve mesleki eğitim alarak aile yapısının ileriye taşınması hedefleniyor.
Sağlık, dini ve güncel konularda konferans ve eğitimler organize edilen merkezde, her hafta bu tür programlar devam edecek.
Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel