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Bayburt'ta yola inen bozayı kamerada

Bayburt'ta yola inen bozayı kamerada

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Bayburt'ta yola inen bozayı, cep telefonuyla görüntülendi.

Bayburt'ta yola inen bozayı, cep telefonuyla görüntülendi.

Kent merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Dikmetaş mevkisinde seyir halindeki otomobilin önüne bozayı çıktı. Otomobildekiler, önlerinde koşturmaya başlayan bozayıyı cep telefonu kamerasıyla görüntülemeyi başardı.

Görüntülerde, bozayının bir süre koştuktan sonra ağaçlık alana girerek gözden kayboluşu yer alıyor.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel

Bayburt Güncel Haberler

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