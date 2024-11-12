Bayburt'ta Yoğun Sis Sebebiyle Görüş Mesafesi 30 Metreye Düştü
Bayburt'ta merkezi ve Aydıntepe ilçesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Bayburt-Gümüşhane kara yolunda araç sürücüleri kontrollü ilerledi. Polis ekipleri trafik güvenliği için önlemler aldı. Sis öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Bayburt kent merkezinin bazı noktaları ile Aydıntepe ilçesinde yoğun sis etkili oldu.
Kentte günün aydınlanmasıyla etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.
Bayburt- Gümüşhane kara yolunda araç sürücüleri kontrollü ilerledi. Polis ekipleri, trafik güvenliği için güzergahlarda tedbir aldı.
Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.