Bayburt'ta Yiyecek Arayan Tilki Görüntülendi
Bayburt'ta Kaleardı Mahallesi'nde bir tilki, yiyecek bulmak için şehir merkezine indi ve bir sitenin bahçesinde dolaştı. Daha önce de bahçeye gelen tilki, bu kez de yiyecek arayışına çıktı.
Bayburt'ta yiyecek aramak için şehir merkezine inen tilki görüntülendi.
Kaleardı Mahallesi'ndeki sitenin bahçesine gelen tilki, bölgede bir süre yiyecek aradı.
Etrafta dolaşan tilki, daha sonra gözden kayboldu.
Aynı sitenin bahçesine daha önce de tilkinin gelerek yiyecek aradığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel