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Bayburt'ta yiyecek arayan kurt sürüsü dron ile görüntülendi

11 Aralık 2023 15:59 Güncelleme: 16:00 Abone Ol

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde doğa gezisine çıkan bir dron pilotu, Aydıntepe Ovası'nda yiyecek arayan bir kurt sürüsünü dron ile kaydetti. Kurtlar, dronun sesini duyduktan sonra dağlık alana doğru hareket etti.