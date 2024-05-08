Üye Girişi
Haberler

Bayburt'ta yiyecek arayan ayılar, 5 yayla evine zarar verdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkeze bağlı Üzengil köyüne bağlı Sarıçiçek Yaylası'nda yiyecek arayan ayılar, kapı ve pencerelerini kırdıkları bazı evlere girdi. Yaylaya giden köy sakinleri, 5 evin kapı ve pencerelerinin kırılıp içerideki eşyanın dağıtıldığını gördü. Evlerde ayılara ait ayak izleri bulan ev sahiplerinin ilgili kurumlara başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Bayburt'ta yiyecek arayan ayılar, 5 yayla evine zarar verdi.

Merkeze bağlı Üzengil köyüne bağlı Sarıçiçek Yaylası'nda yiyecek arayan ayılar, kapı ve pencerelerini kırdıkları bazı evlere girdi.

Yaylaya giden köy sakinleri, 5 evin kapı ve pencerelerinin kırılıp içerideki eşyanın dağıtıldığını gördü.

Evlerde ayılara ait ayak izleri bulan ev sahiplerinin ilgili kurumlara başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Bayburt Hayvanlar Doğa Yerel Haberler Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title