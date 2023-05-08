Bayburt'ta Yiyecek Arayan Ayı Köyde Görüntülendi

Bayburt'ta yiyecek aramak için köye inen ayı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Ayı, Abdurrahim Dursun'un evinin çevresinde dolaştıktan sonra gözlerden kayboldu.

BAYBURT'ta yiyecek bulmak için köye inen ayı, güvenlik kamerası ile görüntülendi.

Kentte yiyecek aramaya çıktığı sanılan ayı gece saatlerinde merkeze bağlı Tepetarla köyüne indi. Köyde Abdurrahim Dursun'un evinin çevresinde bir süre dolaşan ayı, daha sonra uzaklaşarak gözlerden kayboldu. Ayının köyde dolaştığı anlar da güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.