Bayburt'ta yerleşim yerine inen ayı güvenlik kamerasına yansıdı
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Bayburt'ta yerleşim yerine inen ayının yiyecek araması, güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Bayburt'ta yerleşim yerine inen ayının yiyecek araması, güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Merkeze bağlı Tepetarla köyünde, Abdurrahim Dursun'un evinin bulunduğu bölgeye gelen ayının görüntüleri, güvenlik kameralarına yansıdı.
Gece evin çevresinde bir süre yiyecek arayan hayvan, daha sonra bölgeden ayrıldı.
Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel