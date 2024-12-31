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Bayburt'ta Yasa Dışı 3 Kilogram Külçe Altın Ele Geçirildi

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Bayburt'ta emniyet ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir araçta yaptıkları aramada 3 kilogram külçe altın ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Bayburt'ta, ülkeye yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen 3 kilogram külçe altın ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yol kontrol ve emniyet uygulamasında bir aracı durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 3 kilogram külçe altın bulundu.

Gözaltına alınan V.M, A.A. ve Y.M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden ikisi savcılık tarafından serbest bırakıldı. Y.M. ise çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel
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