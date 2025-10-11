Haberler

Bayburt'ta Yaralı Kızıl Şahin Tedavi Altına Alındı
Bayburt'ta tavuk kümesinde yaralı halde bulunan bir kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından tedavi edilecek ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salınacak.

Esentepe Mahallesi'nde ikamet eden Sefa Karadeniz, tavuk kümesinde yaralı halde bir şahin buldu.

Karadeniz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bayburt Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

Ekipler tarafından tedavi altına alınan şahin, bakım ve rehabilitasyon sürecinin ardından tekrar doğaya salınacak.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel
