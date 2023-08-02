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Bayburt'ta vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu

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Bayburt Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, aşure gününün birlik ve beraberliğe vesile olmasını diledi.

Bayburt'ta vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu

BAYBURT Bayburt Belediyesince Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Belediye hizmet binası önünde kurulan standa geçen Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, vatandaşlara aşure ikram etti. Aşure Günü'nün birlik ve beraberliğe vesile olmasını dileyen Başkan Pekmezci, Muharrem ayının, hem de birlik, dayanışma ve paylaşma duygularının önemine dikkat çekmek istediklerini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Öznur Demir - Güncel

Hükmü Pekmezci Bayburt Güncel Haberler

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