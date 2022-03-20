Bayburt'ta üzerine çığ düşen paletli kar aracındaki 5 kişiyi köylüler kurtardı - Haberler

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Bayburt'ta üzerine çığ düşen paletli kar aracındaki 5 kişiyi köylüler kurtardı

AA - Beşir Kelleci - Güncel
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Bayburt'ta üzerine çığ düşen paletli kar aracındaki 5 kişiyi köylüler kurtardı

Bayburt'ta çığ altında kalan paletli kar aracındaki 5 kişi, köylüler tarafından kurtarıldı.

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta çığ altında kalan paletli kar aracındaki 5 kişi, köylüler tarafından kurtarıldı.

Aydıntepe ilçesinde bir haftadır devam eden yağışa bağlı olarak kalınlığı 2 metreyi bulan kar, hayatı zaman zaman zorlaştırıyor.

İlçeye bağlı Kılıçkaya köyünde, Rüzgar Enerji Santrali (RES) şantiyesine nöbet değişimi için giden işçileri taşıyan paletli kar aracının üzerine çığ düştü.

Olayı gören köylüler, kar kütleleri nedeniyle kapıları açılmayan araçtaki 5 kişiyi dışarı çıkarmayı başardı.

İşçilerin herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığı olayda paletli kar aracı, çığ riskinin devam etmesi nedeniyle bölgede bırakıldı. Araç, yetkililerin incelemesinin ardından bulunduğu yerden çıkarılacak.

Öte yandan çığ anı, köylülerce cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde yamaçtan kopan kar kütlesinin araca doğru sürüklendiği görülüyor.

AA / Beşir Kelleci - Güncel

Bayburt, Tragger, Enerji, kar, Güncel, Haberler

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