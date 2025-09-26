Bayburt'ta Uyuşturucu Ticareti Operasyonunda Bir Zanlı Tutuklandı
Bayburt'ta yapılan uyuşturucu ticareti operasyonunda, üzerinde 92 gram metamfetamin bulunan yabancı uyruklu Y.S. gözaltına alınıp tutuklandı. Operasyon, Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi.
Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sürüyor.
Ekipler, uygulama noktasında durdurulan otobüste durumundan şüphelenilen yabancı uyruklu Y.S.'nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 92 gram metamfetamin ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel