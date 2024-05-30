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Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

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Bayburt'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Operasyonda metamfetamin, bonzai ve uyuşturucu içmekte kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda kent merkezinde S.G, F.N. ve C.G'nin ortak kullandığı adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler, evde yaptıkları aramada 41 gram metamfetamin, bir miktar bonazi, hassas terazi, 5 uyuşturucu içmekte kullanılan aparat ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Bayburt 3.Sayfa Güncel Haberler

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