Bayburt'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Bayburt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti, kullanımı ve naklini engellemeye yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hassas burunlu narkotik detektör köpek "Pablo"nun da desteğiyle H.S'nin ev ve aracında arama yaptı.

Aramada 44,97 gram metamfetamin, 2,11 gram eroin, 5 sentetik ecza, hassas terazi, uyuşturucu madde içilmesinde kullanılan çeşitli malzemeler ile kurusıkı tabanca ve tabancaya ait adet şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.