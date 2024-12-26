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Bayburt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 6 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Bayburt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 6 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
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Bayburt'ta narkotik ekipleri tarafından yapılan aramalarda bir kişinin üzerinde 6 sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bayburt'ta bir kişinin üzerinde yapılan aramada 6 sentetik ecza ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri narkotik madde kullanımı, imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla yapılan saha çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda durumundan şüphelendikleri bir kişi üzerinde arama yapan ekipler, 6 sentetik ecza ele geçirdi.

Şüpheli şahıs hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel
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