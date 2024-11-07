Bayburt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 31,99 Gram Esrar Ele Geçirildi

Bayburt'ta araçta yapılan aramada 31,99 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir araçta yapılan aramada, üç parça halinde 31,99 gram esrar ve öğütücüye el konuldu.

Araçtaki yabancı uyruklu iki şüpheli hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.