Bayburt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 19 Şüpheliye İşlem Yapıldı

Bayburt'ta uyuşturucu operasyonlarında son bir ayda 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, narkotik madde kullanımı, imal ve ticaretinin önlenmesi çalışmaları sürüyor.

Kentte son bir ayda ev ve araçlarda yapılan aramalarda, bir miktar kenevir ve esrar ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 19 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Gözaltına alınan 6 kişiden 2'si ifadelerinin ardından, 4'ü ise çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.