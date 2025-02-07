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Bayburt'ta Uyuşturucu Madde Bulunduran İki Kişiye Adli İşlem

Bayburt'ta Uyuşturucu Madde Bulunduran İki Kişiye Adli İşlem
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Bayburt'ta narkotik ekiplerinin yaptığı operasyon sonrası, bir araçta bulunan A.T. ve H.Ç. adlı iki kişi, uyuşturucu madde bulundurmak suçundan adli işleme tabi tutuldu.

Bayburt'ta uyuşturucu madde bulunduran 2 kişiye adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik madde kullanımı, imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla yapılan saha çalışmalarını sürdürdü.

Durumundan şüphelenilen bir aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada bir miktar esrar ile sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Araçta bulunan A.T. ve H.Ç. hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel
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