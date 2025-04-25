Bayburt'ta Uyuşturucu Madde Bulunan 4 Şüpheliye Adli İşlem

Bayburt'ta uyuşturucu madde bulunduran 4 şüpheliye adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik madde kullanımı, imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla yaptığı saha çalışmalarını sürdürdü.

Durumundan şüphelenilen bir aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Araçtaki R.K, D.Ö, S.T. ve İ.H.Ü. hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.