Bayburt Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti

Bayburt Üniversitesi'nde öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Üniversitedeki öğrenci grupları ve AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı (ÜNİAK) tarafından "SayStop" basın açıklaması düzenlendi.

Bu kapsamda Kültür Merkezi fuaye alanında bir araya gelen öğrenciler, taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile "Özgür Filistin", "Sessiz kalma, soykırıma ortak olma", "Filistin'de katilin parmak izi İsrail", "Filistin'de zulme dur de", "Müslüman zulme boyun eğmez", "Filistin'de katliam var", "Filistin'in başkenti Kudüs'tür" ve "Çocuklardan ve adaletten tarafız" yazılı dövizlerle İsrail aleyhine sloganlar attı.

Grup adına basın açıklamasını yapan Yunus Emre Köse, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını daha da artırdığını söyledi.

Gazze'de geçen süreçte çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli ayırt etmeksizin 35 bin kişinin İsrail barbarlığı tarafından katledildiğini ifade eden Köse, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası platformlara taşınan İsrail barbarlığı, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan dinleri, ırkları, renkleri ve dilleri birbirinden farklı ancak vicdanı Gazze'deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlar tarafından protesto edilmeye başlanmıştır. ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan ve bu insani duruşu, derslerini iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk edilmek hatta tutuklanmak pahasına sergileyen, eylemlere katılan, sesini yükselten tüm kardeşlerimize AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı olarak yürekten teşekkür ediyoruz."

Köse, Bayburt Üniversitesi öğrencileri olarak Gazzelilerin çığlıklarına kulak veren herkesin yanında olduklarını sözlerine ekledi.