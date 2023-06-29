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Bayburt'ta trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Bayburt'ta trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Bayburt-Gümüşhane kara yolu eski hastane kavşağında meydana gelen trafik kazasında, F.E. ve E.Y. yönetimindeki otomobiller çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik kontrollü sağlandı.

Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Bayburt- Gümüşhane kara yolu eski hastane kavşağında, F.E, idaresindeki 48 AJV 795 plakalı otomobil ile E.Y'nin kullandığı 07 EKP 14 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, her iki araçta bulunan 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Bayburt Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza nedeniyle caddede kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel

Gümüşhane Bayburt Güncel Haberler

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