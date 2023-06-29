Bayburt'ta trafik kazasında 8 kişi yaralandı
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Bayburt-Gümüşhane kara yolu eski hastane kavşağında meydana gelen trafik kazasında, F.E. ve E.Y. yönetimindeki otomobiller çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik kontrollü sağlandı.
Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Bayburt- Gümüşhane kara yolu eski hastane kavşağında, F.E, idaresindeki 48 AJV 795 plakalı otomobil ile E.Y'nin kullandığı 07 EKP 14 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, her iki araçta bulunan 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Bayburt Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kaza nedeniyle caddede kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel