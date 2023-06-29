Bayburt'ta trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Bayburt-Gümüşhane kara yolu eski hastane kavşağında meydana gelen trafik kazasında, F.E. ve E.Y. yönetimindeki otomobiller çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik kontrollü sağlandı.