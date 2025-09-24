Bayburt'ta Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Bayburt-Gümüşhane kara yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili refüje çarptı. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.
Bayburt'ta, refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Bayburt- Gümüşhane kara yolunda Gümüşhane istikametinde seyreden Sebahattin L'nin (64) kullandığı 16 ARR 356 plakalı otomobil, Kayışkıran mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak karşı şeride geçen otomobildeki sürücü ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sebahattin L, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
