Bayburt'ta Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Bayburt-Gümüşhane kara yolunda kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarptıktan sonra devrildi. Olayda sürücü E.Ç. hayatını kaybetti.
Bayburt'ta kaldırıma çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
E.Ç. (37) yönetimindeki 69 AAB 504 plakalı otomobil, Bayburt- Gümüşhane kara yolu Turgut Özal Bulvarı'nda kontrolden çıkarak önce kaldırıma daha sonra ağaca çarptıktan sonra devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
E.Ç'nin cenazesi otopsi için Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.