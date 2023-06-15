Bayburt'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bayburt-Gümüşhane kara yolu eski hastane kavşağında meydana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı. Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan S.Y. (65) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Bayburt Devlet Hastanesine kaldırdı. S.Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.