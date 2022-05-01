Bayburt'ta tesisatçıyı sopayla darbederek öldüren kişi gözaltına alındı

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta evine çağırdığı tesisatçıyı sopayla darbederek öldüren zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Velişaban Mahallesi'nde yaşayan M.K, kombisindeki arızayı tamir etmesi için çağırdığı S.T'nin başına sopayla vurdu.

Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesiyle olay yerine gelen ekipler, ağır yaralı S.T'yi Bayburt Devlet Hastanesine kaldırdı.

S.T, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli gözaltına alındı.

mahalleye yeni taşınmış olan ailenin isteği üzerine, doğalgaz tesisatındaki sorunu gidermek için eve giden S.T. isimli vatandaş, aile bireylerinden M.K.'nın arkadan sopa ile vurması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Emniyet ekipleri M.K. isimli şahsı gözaltına alırken, hayatını kaybeden S.T. ise otopsi yapılmak üzere sağlık ekiplerince olay yerinden götürüldü. Öldürülen şahıs S.T. ile cinayeti işleyen M.K. arasında ne yaşandığı henüz bilinmezken, olayın açığa çıkması için soruşturma sürüyor. Öte yandan Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, cinayetin olduğu bölgede geniş çaplı bir soruşturma başlattı.