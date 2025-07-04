Bayburt'ta Temmuzda Kar Manzarası

Bayburt'ta Temmuzda Kar Manzarası
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Bayburt'un yüksek kesimlerinde temmuz ayının ortasında kar yağışı yaşandı. Soğanlı Dağı zirvesindeki köyler beyaz örtü ile kaplandı. Taksi şoförü, bu manzarayı ilk kez gördüğünü dile getirdi.

Bayburt'un bazı köy ve yaylaları temmuzda beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte dün akşamdan itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Aralıklarla devam eden kar sonrası Aydıntepe ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı'nın zirvesindeki Dumlu, Kavlatan ve Günbuldu köyleri ile yaylalar beyaza büründü.

Günbuldu köyüne yolcu getiren taksi şoförü Yakup Bayram, temmuzda ilk kez böyle bir manzarayla karşılaştığı için şaşkınlık yaşadığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel
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